Na Jeziorze Gielądzkim trwają poszukiwania zaginionego wędkarza

Policja i straż pożarna wznowiła dziś rano poszukiwania wędkarza, który zaginął wczoraj na Jeziorze Gielądzkim. Łódka, którą płynęło dwóch mężczyzn wywróciła się w niedzielę po południu. Jednemu z nich udało się dopłynąć do brzegu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15.00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dwaj wędkarze wracali z połowu. Jednemu z mężczyzn udało się dopłynąć do brzegu w pobliżu wsi Młynik (gm. Sorkwity).



Służby zostały powiadomione ok. godz. 19.00. Na miejsce zadysponowano policję, okoliczne jednostki straży pożarnej oraz pogotowie, które udzieliło pomocy wychłodzonemu wędkarzowi. Do akcji wkroczyli strażaccy płetwonurkowie z Mrągowa i Olsztyna. Po dwóch godzinach akcja poszukiwawcza została zawieszona. Wznowiono ją dzisiaj rano. Na miejsce sprowadzono specjalistyczny sonar.